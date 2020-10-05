 

В США установили возможность лечить аппендицит антибиотиками

Исследование Вашингтонского университета показало, что в 70% случаев пациенты с аппендицитом, получившие десятидневный курс антибиотиков, не нуждались в операции в течение последующих трёх месяцев (временной период, который рассматривался в рамках эксперимента). В отличие от тех, чей аппендикс был хирургически удалён, такие пациенты быстрее восстанавливались и возвращались к нормальной жизни. Лечение антибиотиками потенциально является более щадящим для пациентов, чем операция. 
 
Тем не менее, трём из десяти пациентов курс антибиотиков не помогал, и операция нужна была всё равно. Другим уязвимым местом исследования является его протяжённость: всё-таки трёхмесячный срок наблюдений недостаточен для основательных выводов. Авторы исследования указывают, что первоначально планировали продолжать его в течение года, но их планы были прерваны "пандемией ковида-19". 
 
В Англии каждый год в больницу попадает порядка 50 000 пациентов с аппендицитом. В США в 2015 году было зафиксировано около 11,6 млн случаев аппендицита, по данным Global Burden of Disease Study, 2016.
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