В Эквадоре соседей поощряют доносить друг на друга о "признаках ковида"

В столице Эквадора Кито действует разветвлённая сеть бдительных активистов, которые следят за происходящим по соседству и доносят о "подозрительных симптомах и даже о слухах". Предполагается, что эта деятельность очень полезна Министерству здравоохранения. Глава Министерства здравоохранения Эквадора Каттиа Альминатти говорит , что более чем в половине обращений слухи ведут к выявлению подозрительных по ковиду пациентов.

На сегодня в Эквадоре выявлено 116 000 "случаев", из них 22 000 -- в Кито.