 

В Эквадоре соседей поощряют доносить друг на друга о "признаках ковида"

В столице Эквадора Кито действует разветвлённая сеть бдительных активистов, которые следят за происходящим по соседству и доносят о "подозрительных симптомах и даже о слухах". Предполагается, что эта деятельность очень полезна Министерству здравоохранения. Глава Министерства здравоохранения Эквадора Каттиа Альминатти говорит, что более чем в половине обращений слухи ведут к выявлению подозрительных по ковиду пациентов. 
 
На сегодня в Эквадоре выявлено 116 000 "случаев", из них 22 000 -- в Кито.
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