В Эквадоре соседей поощряют доносить друг на друга о "признаках ковида"
- 04.09.2020, 21:22,
- Новости
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В столице Эквадора Кито действует разветвлённая сеть бдительных активистов, которые следят за происходящим по соседству и доносят о "подозрительных симптомах и даже о слухах". Предполагается, что эта деятельность очень полезна Министерству здравоохранения. Глава Министерства здравоохранения Эквадора Каттиа Альминатти говорит
, что более чем в половине обращений слухи ведут к выявлению подозрительных по ковиду пациентов.
На сегодня в Эквадоре выявлено 116 000 "случаев", из них 22 000 -- в Кито.