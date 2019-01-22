Судьба Украины будет решаться шутом и клоуном

31 марта на Украине состоятся выборы президента. Уже несколько кандидатов сдали документы, особых проблем с регистрацией ключевых участников гонки вряд ли предвидится. И тем интереснее, что же ожидает страну после избирательного цикла.

Ситуация с будущим президентом, мягко скажем, неопределенная. Порошенко стремительно терял популярность на протяжении двух лет, и даже небольшой рост поддержки, связанный с инспирированным им созданием новой церкви, не решит проблему. Победителей в первом туре не будет, а во втором все будет определяться тем, какому из ключевых кандидатов удастся склонить электорат остальных претендентов на свою сторону.

Выборы президента станут не просто очередным электоральным циклом, а важнейшим событием, историческим этапом, который приведет к дальнейшей трансформации украинского государства. Революция в 2014 году оказалась половинчатой, есть масса фундаментальных проблем, которые до сих пор не решены. Уметь играть на национальных чувствах мало, если при этом не решаются остальные задачи по выведению страны из глубоко системного кризиса. Это понимают все украинские политики, и как раз со стартом кампании они начинают об этом все чаще и чаще говорить. Другое дело, насколько доверяет им население страны – репутация большинства деятелей, начиная от Олега Ляшко и кончая Евгением Мураевым, настолько испорчена, что последний день марта и впрямь можно будет окрестить «днем выбора меньшего зла».

Об этом постоянно говорят и украинские социологи: граждане Незалежной тотально не верят своим политикам. Вследствие этого на поверхность выплывают совершенно экзотические персонажи, которым удается завоевать хоть какую-то популярность. В первую очередь это касается комика Владимира Зеленского. На безрыбье и рак рыба – среди бывших министров и «завравшихся» популистов даже легко узнаваемый актер становится сравнительно новой и вызывающей симпатии фигурой. Другое дело, что человек, не имеющий никакой не то что идеологии, а даже минимальной программы по управлению государством, и готовый брать в свои ряды тех, кто вообще не знает что такое политика – об этом он впрямую заявил во время выдвижения (!), скорее всего, выступает инструментом в чьих-то умелых руках. Не в том смысле, что Зеленский полностью ведомая марионетка, но то, что этот человек решил стать политиком и сразу выдвинулся на выборах, вызывает много вопросов. Я думаю, что Зеленский используется окружением Порошенко для борьбы с его основным конкурентом – Юлией Тимошенко, хотя нельзя исключать, что здесь замешаны иные – ранее маловлиятельные силы, равноудаленные как от националистической оппозиции, так и от власти и заодно группы Медведчука-Бойко. Есть версия, что не обошлось и без всесильного Игоря Коломойского.

Что же касается «оранжевой принцессы», то она в последнее время удивляет многих – Тимошенко поддержала как введение военного положения, так и создание новой Православной церкви Украины, то есть откровенно пропорошенковские акции. Однако заподозрить её в игре на главного оппонента нельзя – очевидно, что ветеран украинских революций последовательно играет роль украинского националиста. В отличие от, скажем, Юрия Бойко, который перманентно теряет поддержку, хотя и выступает с критикой политики украинского президента. К тому оппозиция, выдвигающая идеи прекращения войны на Донбассе и сближение с Россией, расколота. От неё на выборы идут уже три представителя – те же Бойко, Мураев плюс Вилкул. Каждый из них называет себя «единым» кандидатом от оппозиции. Все это настолько комично, что трагедия за фарсом проглядывается не сразу. Впрочем, украинские избиратели, наверняка, оценят такой ход и отдадут каждому из представителей восточных регионов Украины те небольшие проценты поддержки, которые они заслуживают.

Итак, круг основных претендентов очерчен – вполне привычные Порошенко и Тимошенко, плюс «черная лошадка» Зеленский. Шансы остальных кандидатов вырваться в лидеры минимальны – это касается и Гриценко, и Ляшко, и Наливайченко, и Садового. Выше 8-9% им не прыгнуть. Есть уже четко определившаяся тройка, и что будет происходить между её представителями – вот главный вопрос.

Мне представляется наиболее вероятным следующий сценарий. Просто так уходить Порошенко не намерен, ведь угрозой находятся как его свобода, так и внушительное состояние. Он будет цепляться за власть зубами и до последнего. Без фальсификаций, естественно, вряд ли удастся обойтись – Порошенко значительно уступает Тимошенко. Дама уже не раз утверждала, что намерена развернуть уголовное преследование нынешнего украинского президента, и как только она окажется на коне, непременно осуществит свою мечту. При этом апеллируя, кстати, к широким массам, с которыми она «заодно» – ведь Юлия Владимировна поддерживала все решения большинства, она в отличие от коррупционеров и пророссийских наймитов – «истинная душа» Украины. Примерно под таким лозунгом будет развертываться сценарий нового этапа революции, в ходе которого с великой долей вероятности будут снесена вся выстроенная в 2014 году властная конструкция.

И самая интересная переменная в этом раскладе – к чему призовет своих избирателей Зеленский. Судьба Украины будет решаться шутом и клоуном, чьи сторонники могут поддержать как Порошенко, так и Тимошенко (второй вариант представляется более вероятным). Зеленский пришел на смену Кличко, Тимошенко – лидер нового Майдана, а какой-нибудь Ярош или Билецкий – его силовая часть. Впрочем, это пока тоже загадка – как поведут себя уличные даже не толпы, а уже организованные колонны националистов, ведь они способны качнуть чашу весов в любую сторону. Теоретически. Но практически пролонгация правления Порошенко – это исключительный и наименее возможный из всех вариантов.

Скорее Днепр потечет вспять, и Украина разразится новой революцией, нежели мы снова увидим украинским президентом старого «шоколадного барона».



