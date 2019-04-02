Весёлый чёрный лебедь

Владимир Зеленский на посту президента Украины не нужен Москве. По крайней мере, не нужен ни сейчас, ни на ближайшие пять лет.

Во-первых, Зеленский лично и непосредственно никак не связан с Майданом и постмайданным режимом. Он клоун, но не палач. На нём нет ни крови, ни иных грехов существующей украинской власти. Да, он слывет марионеткой Коломойского, но разве Путин в начале своего правления не считался ставленником Березовского?

Во-вторых, Зеленский молод и весел, а не стар и уныл. Чего доброго, он может стать популярным не только на Украине, но и в России. Он может обращаться к российскому населению, особенно к молодым людям, без посредников. И они начнут задумываться: а не нужен ли и нам такой же молодой и весёлый? Разумеется, он клоун. Но разве россиян не приучали десятилетиями чтить разнообразных клоунов и внимать им? Вот ведь совсем недавно Жванецкому орден дали, да и Жириновский до сих пор при деле.

В-третьих, Зеленский идеально соответствует тому образу «нормального украинца», каким он предстает в мечтах российского патриота. Он русскоязычен как только может быть русскоязычен житель нынешней Украины, он, как мы понимаем, в гробу видал украинскую национальную идею, явно не фанат Бандеры и Шухевича. Ироничный и наверняка немного циничный человек, готовый обо всем разговаривать за бутылью горилки или, если угодно, стаканом смузи. Ах да, он же клоун. Но ведь русский желает видеть в украинце прежде всего комическое начало, так уж Гоголь нас научил. И напротив, современные попытки героического украинского мифа, вроде «киборгов», всерьез у нас не воспринимаются (тут даже Гоголь с «Тарасом Бульбой» не смог ничего поделать).

И отсюда в четвертых: Зеленский в самом деле может начать российско-украинское урегулирование. Хотя бы попытаться. Он может выдвинуть компромиссные предложения, которые придётся как-то обсуждать и бочком-бочком обходить, затирать, заматывать. Потому что Москве сейчас это урегулирование нужно меньше всего на свете.

Во-первых, оно не приведёт к снятию западных санкций ни немедленно, ни в обозримой перспективе. Мы помним, что поправка Джексона-Вэника действовала против России более двадцати лет после распада СССР, когда отпали все основания для ее применения. А ведь санкции против нас действуют не только за Крым (который мы не вернем) и Донбасс (с которым «всё сложно»), но и за Скрипалей, за русских троллей и русских хакеров. Санкции, как оказалось, введены надолго и привязаны уже не к конкретным прегрешениям России, а к новому мифу о российской угрозе. Если понадобится, можно ввести новые санкции хоть за непризнание Голанских высот частью Израиля.

Во-вторых, если отношения с Украиной потеплеют, нужно же будет как-то помогать ее экономике. Открывать наш рынок для украинских овощей, консервов, мяса. Загружать заказами КБ «Южное», «Мотор-Сич». Опять, как при Януковиче, начнется история с кредитами, инвестициями (которые к тому же будут восприниматься в Киеве как репарации и контрибуции). Вымогательства и кидки, кидки и вымогательства. А нам это надо? Российским производителям самим нужны и рынки, и заказы, и капитал. В условиях изоляции от юго-западных соседей наша экономика чувствует себя как-то уютнее.

В-третьих, любой возможный компромисс означал бы передачу Украине суверенитета над ДНР/ЛНР, тем более что официально Россия этот суверенитет и не отрицает. То есть, «сдачу Донбасса». Причем даже официальные контакты на эту тему, что называется, токсичны для авторитета Кремля. Вспомним, какая шумиха поднялась из-за российско-японских переговоров судьбе Южных Курил. Острова вроде бы не сдали и не сдаем, но осадочек-то остался. Нужен ли Кремлю такой осадочек накануне «трансфера власти»? И без того работа по перенастройке государственной машины предстоит ювелирная, так что украинский фактор лучше бы исключить.

Наконец, в четвертых, российские госчиновники просто не хотят заниматься украинскими делами. Во время политического кризиса 2013-2014 годов они показали такую криворукость, очевидную для них самих, что теперь боятся не только руками трогать, но даже дышать на хлипкую конструкцию «минских соглашений»: каким-то духом святым держится, ну и ладно. Аппетит к Украине потерян и у власти, и у населения. Просто глаза бы не смотрели в ту сторону. Говорят, впрочем, что телевизор все еще накачивает зрителей украинской тематикой, но это, видимо, объясняется какими-то застарелыми распильными схемами.

И с этим связано еще одно опасение насчет Зеленского. Из него получится очень майданогенный президент. Его невзлюбили украинские националисты, некоторые прямо-таки до истерики, а ведь только им, только галичанам, западенцам дозволено устраивать на Украине майдан. А всякий очередной майдан – это прямое предложение России вновь поучаствовать в делах Украины. Айдер Муждабаев уже открытым текстом предлагает «потерять шесть-восемь областей». Ни организационно, ни финансово Россия сейчас к этому не готова. Может быть, когда-нибудь позже, через пять лет, при новом президенте России, в будущей жизни, когда вырастут новые командиры взамен убитых то ли ДРГ, то ли ЧВК. А сейчас – да ну, лишнее это всё. Ещё искусственный интеллект не всюду внедрили, театры не объединили с вокзалами, тридцать седьмой год «лайт» не закончили. И так далее, и так далее…

Для Москвы хорошо, когда стабильность. Путин в Кремле, Лукашенко в Минске, Порошенко в Киеве, Нурсултан… ах да, в Нур-Султане. Свинцовый, отёчный Порошенко, который возится со своим нелепым «томосом» - очень выигрышный фон для бодрого не по годам Путина с его куда более солидными «авангардами». Вот пусть бы так дальше и было - чтобы никаких перемен, никаких побудительных мотивов к резким движениям.

Но вместо этого к нам летит, расправив крылья, Зеленский. Весёлый черный лебедь.

Торопитесь, стреляйте по нему из всех рогаток – может, удастся еще подбить.