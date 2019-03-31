Выборы на Украине: посильные соображения

Вот прямо сейчас в очередной раз решается судьба украинского народа. Ну, то есть, на Украине проходят президентские выборы.

Я не такой уж специалист по украинским делам. Суть происходящего там и так понятна, а детали надо знать конкретно. Тем не менее, даже самые общие соображения могут быть полезны. Их-то я и выскажу.

Несмотря на морду кирпичом, который держал Порошенко, Запад и подыгрывающая им «Российская Федерация» относительно легитимности украинской власти, некоторое беспокойство по этому поводу всё-таки имело мст быть. Как-никак, а Майдан был переворотом, а законный президент был незаконно отстранён от власти. Так что первый полностью легитимныйукраинский президент будет объявлен завтра.

При этом никаких политических сил, неудобных главным игрокам на украинском поле, не существует. «Цивилизованному миру» одинаково удобно работать и с Порошенко, и с Тимошенко, и с кем угодно ещё. Дурацкую «Российскую Федерацию» и спрашивать не будут – она нужна для того, чтобы подкармливать Украинушку и немножечко рычать на неё, дабы она имела все возможности для дерусификации внутри страны. Этим её собачья роль и ограничивается.

В связи с этим можно ожидать, что выборы будут, так сказать, относительно честными. Ну то есть: если нет разницы, с кем работать, почему не посадить в кресло того, кто вызывает наименьшее раздражение у населения? Это придаёт происходящему некоторую интригу.

Демократические («относительно честные») выборы обычно проходят по одной из трёх моделей.

Модель первая: глобальное противостояние двух (или нескольких частей общества, с нешуточным накалом страстей. Примеры: последние выборы в веймарской Германии или последние выборы в США, когда вопрос «Хиллари или Трамп» означал выбор того или иного будущего страны. На Украине вопрос так не стоит: будущее этой страны абсолютно предопределено.

Вторая модель: выбор кандидата наиболее радикального, неважно в какую сторону. Обычно работает в обществах, охваченных глубоким кризисом – типа РСФСР образца 90-х годов. Под «кризисом» мы тут понимаем не какую-нибудь там нищету населения: к нищете можно привыкнуть. Кризис – это массовое настроение по типу «всё рушится и непонятно что делать». В очень бедных обществах типа Гаити это чувство может отсутствовать напрочь – ну да, живём на помойке, едим помои, ну и что, всегда так жили. При этом в богатом и свободном обществе такое настроение может возникнуть почти что на пустом месте: «ой, у нас тут нравственность падает, как же мы дальше жить будем». Так вот: никакого «кризиса» на Украине нет и не ожидается. Украинцы, конечно, живут хуже, чем до Майдана, но они с этим смирились и к этому готовы. Зато у них есть успехи – они получили Безвиз и Томос, и могут безнаказанно выражать свои чувства к русне и москалям. Со стороны всё это может показаться сомнительными достижениями, но для людей, находящихся внутри украинского мира, это самые настоящие победы. Люди, которые так не считают, или эмигрировали (куда бы то ни было), или помалкивают. И в обоих случаях политического представительства не имеют. Так что их мнение незначимо.

Итак, украинцы не будут голосовать за радикала, предлагающего резкий разворот курса. Тогда за кого же?

Третья модель – голосовать за самого симпатичного кандидата. Симпатичность может определяться по любому параметру – включая молодость, красоту, остроумие, или умение шутить. Ситуация на Украине ближе к этой модели. Потому что украинцы считают - «в общем, всё нормально, вот личико бы спереди лучше посвежее». Порошенко на «свежее личико» никак не тянет. Да и Юля, честно говоря, тоже. В смысле – у неё высокий антирейтинг, причём в среде элиты.

В этом смысле Зеленский – на которого никто всерьёз не ставил и который рассматривался как спойлер-«Лебедь», сливающийся во втором туре – в эту потребность «посвежее» очень хорошо попал. При этом его программа от программы Порошенко ничем особо не отличается. Ну а теперь подумайте: если вы стоите перед полкой с двумя утюгами, у которых совершенно одинаковые технические характеристики, но у одного форма изящнее и ручка красивая, какой вы купите? Впрочем, не всё так просто – тем, что понеказистее, вы уже гладили, и вам, в общем, понравилось. Но большинство всё-таки возьмёт вещь показистее, поблестящее. Чем и объясняется высокий рейтинг Зеленского.

Тем не менее, очень сомнительно, что кто-то из кандидатов сможет выиграть в первом туре. Никто не наберёт критическую массу голосов. А вот кто пройдёт – так это, вероятно, всё-таки Зеленский и Порошенко.

Ну а что касается второго тура – тут многое может случитсья.

PS. Я сам телевизор не смотрю, но те, кто смотрит, давно уже поражается ОГРОМНОМУ вниманию, которое уделяется Украине. На самом деле это понятно: сейчас русским внушается, что Украина – это НАСТОЯЩАЯ ЗАГРАНИЦА, а не какая-то там «братская страна». Поскольку Настоящая Заграница для русского дурака всегда должна быть безумно интересной (в отличие от скучных местных дел, а точнее, проделок), этот интерес всячески и распаляют. В результате «хохлы» стали для россиянских дураков главной новостью и мерилом всех вещей – и будут таковыми ещё долго.