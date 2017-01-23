Москвичам запретят держать дома медведей и львов

МОСКВА. Жителям Москвы планируют законодательно запретить содержать дома медведей, львов и других крупных диких хищников.

Председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова заявила журналистам, что в городском законе "О животном мире".

Как можно запрещать держать дома медведей? - возмущаются сотрудники Института Сакральных Исследований , привлечённые АПН в качестве экспертов.

А кто же тогда будет следить за реактором и стоять в очереди за талонами на талоны на водку? - задаются они недоуменным вопросом.

