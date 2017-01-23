 

Москвичам запретят держать дома медведей и львов

МОСКВА.  Жителям Москвы планируют законодательно запретить содержать дома медведей, львов и других крупных диких хищников.
 
Председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова заявила журналистам,  что в городском законе "О животном мире".
 
Как можно запрещать держать дома медведей? - возмущаются сотрудники Института Сакральных Исследований, привлечённые АПН в качестве экспертов.
 
А кто же тогда будет следить за реактором и стоять в очереди за талонами на талоны на водку? - задаются они недоуменным вопросом.
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