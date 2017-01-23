Москвичам запретят держать дома медведей и львов
- 23.01.2017, 14:06,
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МОСКВА. Жителям Москвы планируют законодательно запретить
содержать дома медведей, львов и других крупных диких хищников.
Председатель комиссии по экологической
политике Мосгордумы Зоя Зотова заявила журналистам, что в
городском законе "О животном мире".
А кто же тогда будет следить за реактором и стоять в очереди за талонами на талоны на водку? - задаются они недоуменным вопросом.