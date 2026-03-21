 

Каждый четвёртый британец не способен заменить электрическую лампочку, треть не могут перезапустить бойлер

Как пишет британская газета "Дейли Мейл", по данным недавнего опроса, каждый третий британец не знает, как перезапустить отключившийся водонагреватель, каждый четвёртый не может самостоятельно заменить перегоревшую лампочку, каждый пятый не сумеет стравить воздух из отопительной батареи и столько же людей не знают, как перекрыть воду. Две трети британцев признают, что они хуже разбираются в практических вещах, чем их родители, 15% зовут на помощь родителей, когда что-то в доме выходит из строя, а 20% в таком случае делают вид, что ничего не происходит.
