44% взрослых британцев смотрят в смартфон каждые 15 минут

две трети британцев считают, что социальные сети вредны для детей.

"Дейли Мейл" публикует данные сравнительного исследования зависимости от смартфонов по четырём странам: Британии, США, Франции, Германии. Самыми зависимыми оказались британцы: 44% заглядывают в смартфон каждые 15 минут. То же касается 41% американцев, 29% французов и 25% немцев. 11% немцев и 7% французов могут не заглядывать в смартфон целый день, по 38% немцев и французов не заглядывают в смартфон больше двух часов. Среди американцев и британцев не заглядывать в смартфон больше двух часов способен только каждый четвёртый. Относительно умеренный результат немцев может быть связан с тем, что они реже других европейцев сидят в соцсетях (только каждый второй). Британцы и американцы используют социальные сети гораздо более активно, при этом