 

Украинцы внесли российских паралимпийцев в базу экстремистского сайта

 

Пятеро российских паралимпийцев попали в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец». Речь о завоевавших золото Паралимпиады Алексее Бугаеве, Варваре Ворончихиной, Иване Голубкове, Анастасии Багиян, а также её ведущем по трассе Сергее Синякине (Анстасия Багиян выступает в категории спортсменов с нарушением зрения). Этих паралимпийцев обвинили в героизации российских военных, а также в покушении на суверенитет и территориальную целостность. Ещё двоих российских паралимпийцев на экстремистский "Миротворец" не внесли, возможно, из-за того, что они медали не завоевали и тем самым "не героизировали" российских военных. 

Ранее в базу «Миротворца» попал президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, когда он выступил против санкций в отношении российских сборных и клубов.


Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Со святым на брудершафт

Трамп как авантюрный хирург-марионетка мирового организма

Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи "Отрочество технологии"

Capre oleum, или "Скорей решай, как тратить!"

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Украинцы внесли российских паралимпийцев в базу экстремистского сайта

