Украинцы внесли российских паралимпийцев в базу экстремистского сайта

Пятеро российских паралимпийцев попали в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец». Речь о завоевавших золото Паралимпиады Алексее Бугаеве, Варваре Ворончихиной, Иване Голубкове, Анастасии Багиян, а также её ведущем по трассе Сергее Синякине (Анстасия Багиян выступает в категории спортсменов с нарушением зрения). Этих паралимпийцев обвинили в героизации российских военных, а также в покушении на суверенитет и территориальную целостность. Ещё двоих российских паралимпийцев на экстремистский "Миротворец" не внесли, возможно, из-за того, что они медали не завоевали и тем самым "не героизировали" российских военных.

Ранее в базу «Миротворца» попал президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, когда он выступил против санкций в отношении российских сборных и клубов.



