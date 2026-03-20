 

55% американцев предпочитают жить в просторных, отдельно стоящих домах, даже если до школ и магазинов далеко

 

По данным американского Исследовательского центра Пью, 55% американцев предпочитают жить в просторных, далеко отстоящих друг от друга домах, пусть даже школы и магазины при этом находятся в нескольких милях. 44% американцев предпочтут небольшие, рядом стоящие дома, если до школ и магазинов можно дойти пешком. В особенности часто предпочитают просторные дома на удалении друг от друга белые американцы (59%), в то время как среди чёрных американцев таких 47%. Республиканцы предпочитают удалённые друг от друга просторные дома в 71% случаев, а демократы - лишь в 40% случаев. Сельские жители предпочитают просторные удалённые друг от друга дома в 70% случаев, горожане - в 39%, жители пригородов (можно сравнить с жителями российских ПГТ или малоэтажных малых городов) предпочитают просторные, далеко отстоящие друг от друга дома в 55% случаев. 

 

В РФ жители больших городов ощущают давление, оказываясь среди высотных зданий или однотипных панельных многоэтажек, свидетельствуют результаты опроса девелоперской компании "Сити21" на платформе "Яндекс.Взгляд". В опросе приняли участие 1,5 тыс. жителей крупных городов - таким образом, из опроса заранее исключены люди, не живущие в больших городах (в том числе потому, что им там некомфортно). Даже при такой ограниченной целевой выборке оказалось, что давление от высотных зданий выше 30 этажей испытывают 12% жителей больших городов, от рядов однотипных панельных многоэтажек - 11%, 39% опрошенных угнетает плотная застройка по принципу "окна в окна". Отвечая на вопрос о домах выше 30 этажей, 61% опрошенных заявили, что относятся к ним нейтрально, но жить в таких домах не хотели бы, 27% ответили, что такие здания их раздражают, 12% восхищаются высотками и хотели бы жить на верхних этажах. 

