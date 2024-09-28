Погибший и 9 раненых в Белгородской области за сутки

Один дрон сдетонировал во дворе многоквартирного дома - повреждены окна в нескольких квартирах, осколками посечены четыре легковых автомобиля.
Ранен мирный житель в селе Двулучное, в результате повреждения ЛЭП остались без света Графовка и частично Репяховка.
Два человека ранены, один тяжело, в результате атаки БПЛА в районе посёлка Ясные Зори.
Два человека ранены в результате атаки украинского БПЛА на автобус.
В посёлке Дубовое Белгородского района дрон сдетонировал в квартире многоквартирного дома, ранены восьмилетняя девочка и её мама, осколками посечены семь легковых автомобилей.
В селе Ржевка Шебекинского городского округа в результате обстрела на территории сельхозпредприятия повреждены два хранилища зерна.