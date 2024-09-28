 

Погибший и 9 раненых в Белгородской области за сутки

В белгородском Шебекине погиб мирный житель, ранены ещё двое; в результате прилёта боеприпаса произошло возгорание в одной из квартир многоквартирного дома, повреждены кровли, остекление и фасады в четырех многоквартирных домах, пробиты газо- и водопроводы. Посечены три легковых и грузовой автомобили. В двух социальных и двух коммерческих объектах выбито остекление.

Один дрон сдетонировал во дворе многоквартирного дома - повреждены окна в нескольких квартирах, осколками посечены четыре легковых автомобиля.

Ранен мирный житель в селе Двулучное, в результате повреждения ЛЭП остались без света Графовка и частично Репяховка. 

Два человека ранены, один тяжело, в результате атаки БПЛА в районе посёлка Ясные Зори.

Два человека ранены в результате атаки украинского БПЛА на автобус.

В посёлке Дубовое Белгородского района дрон сдетонировал в квартире многоквартирного дома, ранены восьмилетняя девочка и её мама, осколками посечены семь легковых автомобилей.

В селе Ржевка Шебекинского городского округа в результате обстрела на территории сельхозпредприятия повреждены два хранилища зерна.


 

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