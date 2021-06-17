Более трети россиян живут в режиме постоянной экономии

Большинство (56%) экономят только в случае возникновения финансовых проблем, в особенности это касается Северного Кавказа (65%) и Северо-Западного округа (64%). 37% респондентов экономят постоянно и сознательно, в особенности много таких людей в Центральном федеральном округе (47%) и в Сибири (43%).





Ни в чём себе не отказывают 7% россиян, в Москве и Подмосковье -- 12%.

20% опрошенных россиян сказали, что раньше не экономили, но пандемия вынудила ограничить расходы.

Чаще всего россияне экономят на развлечениях (71%), на путешествиях (62%), на гаджетах (55%), на бытовой технике (41%), на одежде и обуви (40%).