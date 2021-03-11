 

Более 50% россиян уверены, что не могут защитить свои данные в интернете

 

Более половины россиян признают неспособность самостоятельно защитить персональные данные в цифровой среде от кражи, говорится в результатах опроса Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ:

"Большинство пользователей (84%) чувствуют бессилие перед возрастающими рисками утраты контроля над их данными в сети. Более половины признают, что не могут самостоятельно защититься от кражи персональной информации (52%), обеспокоены тем, что их действия могут быть записаны и проанализированы (55%). Противоположного мнения придерживаются 29% и 36% соответственно. В результате у людей формируется страх перед использованием цифровых сервисов и стремление избегать их".

Основной тактикой защиты от несанкционированного нарушения является избегание ситуаций, создающих потенциальную угрозу утечки данных: большинство россиян стараются не указывать личную информацию в сети (73%), предпочитают оплачивать интернет-покупки непосредственно при получении (61%).

Какие-либо действия для управления доступом к персональным данным в интернете для себя или членов семьи совершали за последний год две трети респондентов (65%), никаких шагов не предпринимали 23%. Только 20% используют программы, которые ограничивают возможность отслеживать действия в интернете.


 

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