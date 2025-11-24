Стоимость активов россиян в ОАЭ достигла триллиона рублей; в Туве передадут ресурсы Китаю за постройку железной дороги

Общая сумма активов россиян в Объединённых Арабских Эмиратах составляет сейчас около триллиона рублей, рассказал руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

Правительство Тувы обсудило с компаниями из Монголии и Китая строительство участка железной дороги Курагино — Кызыл с возможностью продления ветки до монгольской границы. Дорога Курагино — Кызыл была задумана почти 20 лет назад. В 2008 году договор на строительство был подписан с бывшим сенатором Сергеем Пугачевым. Предполагалось, что ветка позволит соединить с общей железнодорожной сетью Элегестское месторождение с запасами 855 миллионов тонн коксующегося (металлургического) угля. Но этого не произошло. Теперь строительство транспортной и энергетической инфраструктуры обсуждается с Китаем в обмен на право на разработку полезных ископаемых Тувы.

Модель «инфраструктура в обмен на ресурсы» широко применяется Китаем. В частности, такая схема была использована в сделке с Демократической Республикой Конго, где китайские компании получили доступ к месторождениям кобальта и меди. Директор АО «Гиредмет» Андрей Голиней считает, что структуры из КНР вряд ли будут заинтересованы в развитии глубокой переработки РЗМ в России, скорее всего, их интерес лишь в получении доступа к сырьевой базе.







