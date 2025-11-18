 

Лучшие участковые в РФ живут в Чечне и Ингушетии

 

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев объявил победителей юбилейного 15-го ежегодного Всероссийского конкурса МВД РФ «Народный участковый». Победителем стал капитан полиции Рамзан Дадуев, которого поддержали в финале 560 843 человека (более трети всего населения Чеченской республики). Он получил наибольший индекс доверия жителей Чеченской Республики.

Дадуев награжден медалью МВД России «За боевое содружество», памятным нагрудным знаком МВД России «Победитель Всероссийского конкурса "Народный участковый"» и почетной грамотой. Кроме того, он стал обладателем автомобиля УАЗ «Патриот».

Второе место в конкурсе занял майор полиции Мовсар Бесланович Барахоев. За него жители Ингушетии отдали более 392 тысяч голосов (без малого две трети населения Ингушетии).

Третье место досталось участковому уполномоченному отдела МВД РФ по городу Нефтекамску Айрату Расуловичу Ямалову. Офицера поддержали более 190 тысяч жителей Башкирии.


