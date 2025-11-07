В РФ судят медбрата за поиск экстремистских материалов в интернете - информатором выступил сотовый оператор

В России впервые возбуждено дело за поиск экстремистских материалов в интернете. Фигурантом стал двадцатилетний медбрат из Каменска-Уральского Свердловской области. Утром 24 сентября юноша в автобусе читал статью о террористической организации «Русский добровольческий корпус»* и террористическом экстремистском батальоне "Азов"* (главари которого были пленены в Мариуполе, но переданы из РФ сперва в Турцию, а оттуда неожиданно на Украину).

Оператор сотовой связи сообщил об этом чтении в ФСБ и молодого человека вызвали на допрос. В отношении него составлен протокол о поиске «заведомо экстремистских материалов». Он признал вину, однако адвокат указывает, что на его подзащитного было оказано психологическое давление. По его словам, "суд отказал в назначении штрафа, вернув материал на доработку правоохранительным органам".

В июле нынешнего года глава Минцифры Максут Шадаев заявлял в Госдуме, что принятие закона о запрете поиска экстремистских материалов в интернете не затронет рядовых пользователей.

*Организации признаны террористическими и экстремистскими и запрещены в России.