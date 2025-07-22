 

Глава Минцифры: штрафы за поиск экстремистских материалов - это пока альтернатива блокировке

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая в Госдуме, заявил, что штрафы за поиск экстремистских материалов в интернете - это альтернатива (пока) блокировке в РФ западных платформ:
"В нашем понимании это позволяет балансировать: с одной стороны - не допустить дальнейшего распространения экстремистских материалов, с другой стороны - не принимать решение о блокировке больших западных платформ пока".
Шадаев сказал, что в основном поисковики не будут информировать МВД о поисковых запросах граждан, разве только при возбуждении уголовного дела: "поисковые системы обязанности предоставлять в МВД поисковые запросы наших граждан по этому основанию не имеют. Только в рамках возбужденного уголовного дела, когда есть конкретные основания для проведения ОРД. В этом смысле никаких рисков не возникает".
Законопроект о штрафах за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов принят в третьем, окончательном чтении. Также в третьем, окончательном чтении принят законопроект о признании отягчающим обстоятельством использования VPN-сервисов при совершении преступления.
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