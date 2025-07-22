Глава Минцифры: штрафы за поиск экстремистских материалов - это пока альтернатива блокировке

"В нашем понимании это позволяет балансировать: с одной стороны - не допустить дальнейшего распространения экстремистских материалов, с другой стороны - не принимать решение о блокировке больших западных платформ пока".

поисковые системы обязанности предоставлять в МВД поисковые запросы наших граждан по этому основанию не имеют. Только в рамках возбужденного уголовного дела, когда есть конкретные основания для проведения ОРД. В этом смысле никаких рисков не возникает".