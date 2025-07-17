Россиян оштрафуют за поиск экстремистских материалов, их список занимает 536 страниц

Госдума во втором чтении приняла поправки о наказании для граждан за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов. Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) предлагается дополнить статьей 13.53 — «Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен». Штраф для граждан за такое нарушение составит от трех до пяти тысяч рублей.

Кроме того, Дума приняла поправку о введении штрафа за рекламу VPN-сервисов. Граждан в этом случае предлагается штрафовать на сумму от 50 до 80 тысяч рублей, а юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

Сайт Минюста РФ работает с перебоями. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина связала проблему с тем, что пользователи могут искать на портале список экстремистских материалов, в котором 536 страниц.