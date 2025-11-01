 

Институт им. А.С.Пушкина научился использовать Яндекс для поиска информации в Интернете

Благая весть о том, что заведующий кафедрой общего и русского языкознания института Института им. А.С.Пушкина Павел Катышев с помощью искусственного интеллекта определил самое длинное слово в русском языке — прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», была растиражирована массой СМИ.
 
О том, что эта фантастически важная информация находится в международной компьютерной сети Интернет буквально в три щелчка мыши при помощи поисковой системы Яндекс то ли СМИ, то ли сам господин Катышев скромно умолчали.
 
Например, в Русской энциклопедии Традиция соответствующие сведения присутствуют с 2010го года. И их находят поисковые системы!
 
Являются ли Yandex и Google системами Искусственного Интеллекта? Очевидно, да. Так что никто, ни СМИ, ни завкафедрой формально не соврали, а то, что читателям вместо интересной научной информации буквально надели на голову кастрюлю и постучали по ней - никого не волнует.
 
