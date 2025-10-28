Ветеран Афганистана подал шестой иск к Пугачёвой, предыдущие пять были отклонены судом

Ветеран Афганской кампании юрист Александр Трещев продолжает добиваться рассмотрения своего иска к бывшей советской певице Алле Пугачёвой. Он подал очередной иск в Пресненский суд Москвы, который ранее уже отказался рассматривать его заявление. До этого Трещев направил подобные заявления в Тверской и Савеловский суды Москвы, а также в Одинцовский суд Подмосковья. Все иски в итоге не были приняты к рассмотрению. 10 сентября иноагент Екатерина Гордеева опубликовала интервью с Пугачёвой, где та произнесла щедрые хвалебные слова в адрес лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева (она считает его "приличным, порядочным, интеллигентным, красивым человеком") и высказала сожаление, что "не могла его спасти".