 

Банки разрабатывают концепцию новой национальной платежной системы

"Сбер", Альфа-банк и Т-банк разрабатывают концепцию новой платежной системы без карт, где основное внимание планируется уделить развитию альтернативных способов оплаты по QR-кодам, с использованием биометрии и технологии Bluetooth.

 

По сообщению Вице-президента Т-банка Сергея Хромова: «платежное объединение банков находится в стадии подготовки концепции, которая в дальнейшем будет представлена Банку России. Возможными учредителями могут стать Сбер, Альфа-банк и Т-банк, к проекту могут присоединиться и другие участники рынка».

 

Участники проекта  отмечают, что новая система «не нацелена на конкуренцию с действующими картами "Мир". Основное внимание планируется уделить развитию альтернативных способов оплаты по QR-кодам, с использованием биометрии и технологии Bluetooth».

Объем инвестиций при создание системы, по предварительным оценкам,  может составить около 10 млрд рублей.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ЦБ предлагают в обязательном порядке перевести расчеты по зарплатам госслужащих, военнослужащих, работников бюджетных учреждений, госкорпораций, а также и Банка России на карточки Национальной Системы Платежных Карт
» Банк "Россия" заменит Альфа-банк в качестве расчётного центра оптового энергорынка
» «Альфа-банк» извинился за 10% тариф
» "Альфа-банк" вводит 10% комиссию на снятие вкладов
» Альфа-банк трещит по швам
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Соблазнение Молдовы

Соблазнение Молдовы

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Франция: опасная осень

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Банки разрабатывают концепцию новой национальной платежной системы

  • 15:18
  • 154

Производителя подгузников Helen Harper проверят на финансирование ВСУ

  • 14:55
  • 205

За продажу вейпов введут уголовную ответственность

  • 14:43
  • 174
Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Автор коррупциогенной и жестокой законодательной инициативы депутат Евгений Марченко вводит в заблуждение читателей СМИ

  • 14:07
  • 569
Соблазнение Молдовы

Соблазнение Молдовы

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram