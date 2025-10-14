Банки разрабатывают концепцию новой национальной платежной системы

"Сбер", Альфа-банк и Т-банк разрабатывают концепцию новой платежной системы без карт, где основное внимание планируется уделить развитию альтернативных способов оплаты по QR-кодам, с использованием биометрии и технологии Bluetooth.

По сообщению Вице-президента Т-банка Сергея Хромова: «платежное объединение банков находится в стадии подготовки концепции, которая в дальнейшем будет представлена Банку России. Возможными учредителями могут стать Сбер, Альфа-банк и Т-банк, к проекту могут присоединиться и другие участники рынка».

Участники проекта отмечают, что новая система «не нацелена на конкуренцию с действующими картами "Мир". Основное внимание планируется уделить развитию альтернативных способов оплаты по QR-кодам, с использованием биометрии и технологии Bluetooth».

Объем инвестиций при создание системы, по предварительным оценкам, может составить около 10 млрд рублей.