Я, конечно, искренне надеюсь, что на банкноте в 500 р. по итогам народного голосования все-таки появится гора Эльбрус, а не небоскребы Грозного, но, если честно, и Эльбрус – это плохая замена Соловецкому монастырю.

Нет, я ничего не имею против Эльбруса – сам в прошлом году с большим удовольствием в ясную погоду любовался на этого двуглавого белоснежного великана, стоя на Красном Солнышке в Кисловодском парке.

Но гора – это все-таки просто гора. Не мы ее построили. Она была, есть и будет, равнодушно наблюдая из-за облаков, как у ее подножия копошатся – сменяя друг друга – племена и народности.

Горы, баобабы, слоны, водопады – всё это на своих деньгах размещают молодые нации, которым нечего вспомнить и нечем гордиться, кроме как своей величественной природой. Но мы вроде бы к таким не относимся.

А вот через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории – там старообрядцы укрывались от реформы Никона, его обстреливали английские корабли в Крымскую войну, там людоедский советский режим устроил филиал ГУЛАГа, а сейчас Соловки вновь стали важным центром православия.

Кресты Соловецкого монастыря четко прорисованы на нынешней 500-рублевой купюре в модификации 2010 года – тогда еще дизайнеры их не стеснялись. Но сейчас, видимо, кресты кому-то стали мозолить глаз. Наверно, плохо сочетаются со стремительной исламизацией РФ.

Соловки – это один из самых важных сакральных символов русского народа. И если их заменят на купюрах пусть даже не чеченскими небоскребами, а Эльбрусом - который к русским имеет не больше отношения, чем к грузинам с черкесами – это будет очень нехорошим знаком.





«Соловецкий монастырь — один из самых известных и почитаемых монастырей России, расположенный на Большом Соловецком острове в Белом море, Архангельская область. Его официальное название — Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь. Это ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви, который на протяжении веков играл важнейшую роль в духовной, культурной и политической жизни страны.

Монастырь был основан в первой половине XV века. Первое монашеское поселение появилось в 1429 году, когда на остров прибыли преподобные Савватий и Герман. В 1436 году к ним присоединился Зосима, который считается основателем обители. Именно при нём были построены первые деревянные церкви — Преображения Господня и Николая Чудотворца.

Соловки в то время относились к землям Великого Новгорода, и в 1460-х годах монахи получили официальную грамоту на владение этими территориями.

К середине XVI века монастырь стал не только духовным, но и экономическим центром Русского Севера. После сильного пожара 1538 года началось масштабное каменное строительство: были возведены новые храмы, палаты, хозяйственные постройки, а также гранитные стены и башни, превращающие монастырь в неприступную крепость. Толщина стен достигает 7 метров, высота — до 11 метров.

В этот период обитель активно развивала хозяйство: монахи занимались рыболовством, огородничеством, добычей соли, строительством мельниц и дамб. Монастырь расширил свои владения от реки Онеги до Кольского полуострова.

Соловецкий монастырь был не только религиозным, но и стратегическим объектом. В XVII веке он стал центром сопротивления церковным реформам патриарха Никона — так называемое «Соловецкое сидение» (1668–1676), когда монахи и сторонники старой веры почти восемь лет оборонялись от царских войск. Восстание было подавлено, монастырь серьёзно пострадал, но сохранил своё значение.

В допетровское время монастырь был одним из крупнейших землевладельцев страны, а его настоятели часто становились влиятельными церковными и государственными деятелями. Особо почитается святитель Филипп (Колычев), будущий митрополит Московский, который много сделал для укрепления обители и выступил против опричнины Ивана Грозного.

В советское время монастырь был закрыт, а на его территории в 1920-х годах организован первый в стране лагерь особого назначения — знаменитый Соловецкий лагерь (СЛОН), ставший одним из символов репрессий. Позже здесь был создан музей-заповедник, который в 1992 году вошёл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Монашеская жизнь на Соловках возобновилась в 1990 году. Сегодня Соловецкий монастырь — действующая обитель, крупный музейный и туристический центр. На его территории сохранились и отреставрированы памятники архитектуры XVI–XIX веков: Спасо-Преображенский собор, Успенская церковь, высокая колокольня, мощные крепостные стены и башни.

Мощи основателей монастыря — Зосимы, Савватия и Германа — были возвращены в обитель в 1992 году.

Соловецкий монастырь — это не только памятник истории и архитектуры, но и символ духовного подвига, мужества и культурного наследия России. Его роль в освоении Русского Севера, распространении христианства и защите государственных границ трудно переоценить"