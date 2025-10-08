Российский агропромышленный комплекс теряет 150 тысяч человек ежегодно

За год российские предприятия агропромышленного комплекса теряют по 150 тысяч человек, хотя для стабильного развития им нужно набирать дополнительно хотя бы по 10 тысяч, рассказала на пленарной сессии в рамках международной выставки «Золотая осень-2025» министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2030 году по сравнению с 2021 годом увеличить производство продукции на 25 процентов, а экспорт — в 1,5 раза. Но без решения проблемы кадрового дефицита добиться такого результата сложно. В общей сложности в сельском хозяйстве России сейчас задействованы 6,4 миллиона человек, и своей задачей министр видит сохранить хотя бы эту численность.

В то же время, согласно докладу Центра анализа миграционных тенденций, в России полтора миллиона курьеров . В одной только Москве 420 тысяч курьеров на велосипедах и СИМ. С 2020 года число вакансий на позицию курьера выросло в 45 раз Средняя заработная плата курьера достигла 115 тыс. рублей. Курьерская занятость отвлекла из производительного сектора экономики 420 тыс. человек.