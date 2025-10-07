 

В Думе внесли предложение, что делать с нераспроданными квартирами, число которых в России растёт

 

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал передавать нераспроданное жильё в социальную аренду. Он предлагает власти выкупать у застройщиков невостребованную жилплощадь по себестоимости и сдавать ее в соцаренду малообеспеченным гражданам с возможностью последующего выкупа. Помимо нуждающихся, депутат предлагает сдавать жильё в соцаренду молодым семьям, студентам, врачам, учителям и работникам промышленных предприятий. Арендные платежи в этом случае будут зачтены в счет стоимости квартиры. Подобная практика, подчеркнул Миронов, широко используется за границей. Такое нововведение позволит стройкомпаниям избавиться от неликвида, а россиянам — решить жилищные проблемы.

В феврале 2025 года объём нераспроданного строящегося жилья по всей России достиг 77,7 млн кв. м, или 68% от общего объёма проектов; к моменту сдачи дома в эксплуатацию нераспроданными остаются 26% квартир. К началу лета 2025 года больше всего нераспроданных квартир оказалось в одиннадцати городах: Волгограде, Перми, Тюмени, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Омске, Воронеже, Уфе, Красноярске, Краснодаре. Там показатель соотношения объёмов распроданных и построенных квартир упал до 70 и менее процентов. При этом в Москве и Петербурге спрос на квартиры вырос. К осени 2025 года в лидеры по нераспроданному жилью вышли Ростовская и Свердловская области, Краснодарский край, также Башкирия и Ленинградская область. Выяснилось, что "по состоянию на конец июня 2025 года в Ростове оставались нераспроданными 55-60% квартир в новостройках"; "в целом по России разница между построенным и проданным жильем составила 308,9 тыс. квартир".

 

 


 


