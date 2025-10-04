 

В ООН утеряли часть протоколов, касающихся переговоров о нераспространении ядерного оружия

 
Часть протоколов, связанных с подготовкой Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) между СССР и США в 1960-х годах, пропала из архива ООН, рассказал бывший управляющий директор SIPRI и экс-куратор политики безопасности МАГАТЭ Тарик Рауф.

"Будучи в офисе ООН в Женеве, я пытался ознакомиться с протоколами тех переговоров, однако из-за множества реконструкций Дворца наций они были утрачены", - отметил эксперт.

Пропавшие документы касаются согласования практики Nuclear Sharing, которая предоставляет право странам НАТО размещать и хранить американское оружие в Европе. В ходе переговоров стороны утвердили положения, которые не запрещают НАТО совместно использовать ядерное оружие. При этом, из-за утраты документов, теперь точно не известно, как проходили и завершились обсуждения этого вопроса.

Договор о нераспространении ядерного оружия - многосторонний международный документ, разработанный комитетом по разоружению ООН с целью "не допустить расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, и ограничить возможность возникновения вооружённого конфликта с применением такого оружия". Он был одобрен Генеральной ассамблеей ООН 12 июня 1968 года.

