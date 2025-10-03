 

Китайский ИТ-эксперт считает, что мессенджер "Макс" претендует на роль китайского WeChat

 

Китайский ИТ-эксперт Хэнлун Чжао оценил российский мессенджер "Макс". Чжао считает, что "Макс" в России претендует на ту же роль, которую исполняет WeChat в КНР. «WeChat появился в 2011 году, через год у сервиса уже было 100 млн пользователей — около семи процентов населения страны. В 2013 году появились платежи, и аудитория сразу выросла до 400 миллионов. MAX набрал первый миллион спустя несколько недель после появления в магазинах приложений. Сегодня в [российском] мессенджере зарегистрирован каждый четвёртый», - рассуждает Чжао.

Мессенджером WeChat в Китае пользуется уже более миллиарда людей - правильнее будет сказать, что в Китае нельзя без него жить. Тот же эксперт Чжао в июле рассказывал РБК, что в Китае WeChat стал "безальтернативным способом коммуникации". 
 
 Обычную сотовую связь в Китае почти никто не использует: все решается через интернет-звонки в мессенджере. Так дешевле, связь стабильнее и качественнее. По сути, WeChat стал для китайцев не просто мессенджером, а универсальной телефонной книгой, голосовой связью и каналом для личных и даже рабочих переписок в одном флаконе. WeChat начинался как мессенджер, но быстро перерос в полноценную социальную платформу. Когда в Китае были заблокированы западные соцсети, пользователям просто некуда стало идти за контентом и общением. Эту нишу занял WeChat, встроив в себя ленту новостей, паблики и формат постов от друзей.
 WeChat Pay — основа всей экономики внутри приложения. Платежная система появилась в WeChat достаточно рано и очень быстро стала ключевым элементом платформы. Сейчас почти любая покупка в Китае — от чашки чая до билета на самолет — может быть оплачена через WeChat. А зачастую — только через него.
WeChat постепенно стал и универсальным инструментом идентификации граждан. После прохождения верификации — с привязкой к китайскому номеру телефона, ID-карте и банковскому счету — аккаунт превращается в цифровой паспорт. Такой уровень подтверждения личности позволяет использовать WeChat как средство входа практически в любой онлайн-сервис.

Но у этого удобства есть своя цена. Когда все завязано на одну платформу, отказаться от нее означает выключить себя из жизни. Нельзя просто выключить телефон — вместе с ним исчезает доступ к транспорту, оплате, расписаниям и билетам. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Миронов задался вопросом, как же должен называться российский мессенджер
» Электронную подпись в РФ можно будет поставить только через мессенджер "Макс"; Минцифры опровергает
» Страх и ненависть в интернете
» Падение курса рубля ударило по китайским метеорологам
» Скончался лидер пекинской «оранжевой революции»
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

    Константин учил другому. Что нация возникает тогда, когда простые граждане обретают права, в феодальном обществе принадлежащие аристократам. Нация— есть всеобщая аристократия. Что права
Публикации
Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Франция: опасная осень

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

\

"Хочу быть владычицей морскою". Что общего между ИИ и золотой рыбкой

Конкуренция мировых авантюристов

Конкуренция мировых авантюристов

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Владельцы телеграм-каналов-десятитысячников должны частично передать права Роскомнадзору

  • 18:56
  • 310

Китайский ИТ-эксперт считает, что мессенджер "Макс" претендует на роль китайского WeChat

  • 17:57
  • 374

Главы Германии и Франции рассказали о деградации европейских ценностей

  • 17:11
  • 308

Глава "Росизо" назвал неуправляемым хаосом замену "кучи фекалий" на красный совок в центре Москвы

  • 16:44
  • 303

ВСУ атакуют российские предприятия, в Шебекине погибла женщина, в ДНР и Курской области раненые

  • 16:05
  • 455

Глава СПЧ назвал недопустимым, что дети мигрантов не ходят в школу. В России таких сотни тысяч

  • 14:57
  • 342
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram