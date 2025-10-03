Китайский ИТ-эксперт считает, что мессенджер "Макс" претендует на роль китайского WeChat
Китайский ИТ-эксперт Хэнлун Чжао оценил российский мессенджер "Макс". Чжао считает, что "Макс" в России претендует на ту же роль, которую исполняет WeChat в КНР. «WeChat появился в 2011 году, через год у сервиса уже было 100 млн пользователей — около семи процентов населения страны. В 2013 году появились платежи, и аудитория сразу выросла до 400 миллионов. MAX набрал первый миллион спустя несколько недель после появления в магазинах приложений. Сегодня в [российском] мессенджере зарегистрирован каждый четвёртый», - рассуждает Чжао.
Мессенджером WeChat в Китае пользуется уже более миллиарда людей - правильнее будет сказать, что в Китае нельзя без него жить. Тот же эксперт Чжао в июле рассказывал РБК, что в Китае WeChat стал "безальтернативным способом коммуникации".
Обычную сотовую связь в Китае почти никто не использует: все решается через интернет-звонки в мессенджере. Так дешевле, связь стабильнее и качественнее. По сути, WeChat стал для китайцев не просто мессенджером, а универсальной телефонной книгой, голосовой связью и каналом для личных и даже рабочих переписок в одном флаконе.
WeChat начинался как мессенджер, но быстро перерос в полноценную социальную платформу. Когда в Китае были заблокированы западные соцсети, пользователям просто некуда стало идти за контентом и общением. Эту нишу занял WeChat, встроив в себя ленту новостей, паблики и формат постов от друзей.
WeChat Pay — основа всей экономики внутри приложения. Платежная система появилась в WeChat достаточно рано и очень быстро стала ключевым элементом платформы. Сейчас почти любая покупка в Китае — от чашки чая до билета на самолет — может быть оплачена через WeChat. А зачастую — только через него.
WeChat постепенно стал и универсальным инструментом идентификации граждан. После прохождения верификации — с привязкой к китайскому номеру телефона, ID-карте и банковскому счету — аккаунт превращается в цифровой паспорт. Такой уровень подтверждения личности позволяет использовать WeChat как средство входа практически в любой онлайн-сервис.
Но у этого удобства есть своя цена. Когда все завязано на одну платформу, отказаться от нее означает выключить себя из жизни. Нельзя просто выключить телефон — вместе с ним исчезает доступ к транспорту, оплате, расписаниям и билетам.