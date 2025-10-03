Китайский ИТ-эксперт считает, что мессенджер "Макс" претендует на роль китайского WeChat

Китайский ИТ-эксперт Хэнлун Чжао оценил российский мессенджер "Макс". Чжао считает, что "Макс" в России претендует на ту же роль, которую исполняет WeChat в КНР. «WeChat появился в 2011 году, через год у сервиса уже было 100 млн пользователей — около семи процентов населения страны. В 2013 году появились платежи, и аудитория сразу выросла до 400 миллионов. MAX набрал первый миллион спустя несколько недель после появления в магазинах приложений. Сегодня в [российском] мессенджере зарегистрирован каждый четвёртый», - рассуждает Чжао.

Мессенджером WeChat в Китае пользуется уже более миллиарда людей - правильнее будет сказать, что в Китае нельзя без него жить. Тот же эксперт Чжао в июле рассказывал РБК, что в Китае WeChat стал "безальтернативным способом коммуникации".