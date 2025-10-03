Глава "Росизо" назвал неуправляемым хаосом замену "кучи фекалий" на красный совок в центре Москвы

Генеральный директор музейно-выставочного центра "Росизо", российский публицист и куратор Иван Лыкошин назвал "неуправляемым хаосом" замену скульптуры "Большая глина №4", поразительно напоминавшей кучу фекалий (об этом, например, высказывались в Госдуме), на скульптуру "Садовая лопатка" - всё это происходит в центре Москвы, у Дома культуры "ГЭС-2".

"Хорошо бы, чтобы подобные интервенции в городское пространство согласовывал какой-то экспертный орган, который бы оценивал не только художественную, но и содержательную сторону публичных инсталляций. Сейчас это выглядит как неуправляемый хаос", - сказал Лыкошин. Глава "Росизо" разглядел художественный замысел организаторов ("попытку вступить в диалог с предыдущей инсталляцией"), но считает, что "выглядит это весьма сомнительно".

Работу Урса Фишера "Большая глина №4" называли «куском фекалий» ещё во время её пребывания на Манхэттене; критик Джереми Сиглер назвал её «самым дорогим говном в художественном казино». Всё это не помешало водворению данной скульптуры в центре Москвы.



