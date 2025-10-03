 

Глава "Росизо" назвал неуправляемым хаосом замену "кучи фекалий" на красный совок в центре Москвы

Генеральный директор музейно-выставочного центра "Росизо", российский публицист и куратор Иван Лыкошин назвал "неуправляемым хаосом" замену скульптуры "Большая глина №4", поразительно напоминавшей кучу фекалий (об этом, например, высказывались в Госдуме), на скульптуру "Садовая лопатка" - всё это происходит в центре Москвы, у Дома культуры "ГЭС-2".

"Хорошо бы, чтобы подобные интервенции в городское пространство согласовывал какой-то экспертный орган, который бы оценивал не только художественную, но и содержательную сторону публичных инсталляций. Сейчас это выглядит как неуправляемый хаос", - сказал Лыкошин. Глава "Росизо" разглядел художественный замысел организаторов ("попытку вступить в диалог с предыдущей инсталляцией"), но считает, что "выглядит это весьма сомнительно".  

Работу Урса Фишера "Большая глина №4" называли «куском фекалий» ещё во время её пребывания на Манхэттене; критик Джереми Сиглер назвал её «самым дорогим говном в художественном казино». Всё это не помешало водворению данной скульптуры в центре Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Мэрия приравняла Антикризисный марш к Русскому
» Министр культуры уволил директора Третьяковской Галереи
» Мусульмане России и мира отмечают Курбан-байрам
» Красноярский край становится неуправляемым
» Ходорковскому найдут замену
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Франция: опасная осень

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

\

"Хочу быть владычицей морскою". Что общего между ИИ и золотой рыбкой

Конкуренция мировых авантюристов

Конкуренция мировых авантюристов

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Главы Германии и Франции рассказали о деградации европейских ценностей

  • 17:11
  • 53

Глава "Росизо" назвал неуправляемым хаосом замену "кучи фекалий" на красный совок в центре Москвы

  • 16:44
  • 109

ВСУ атакуют российские предприятия, в Шебекине погибла женщина, в ДНР раненые

  • 16:05
  • 136

Глава СПЧ назвал недопустимым, что дети мигрантов не ходят в школу. В России таких сотни тысяч

  • 14:57
  • 184

В Канаде пропали почти полсотни тысяч иностранных студентов

  • 14:52
  • 175

Кадыров рассказал о полноправных хозяевах Чечни, которые всегда добиваются "того, что нужно нашему народу"

  • 20:20
  • 528
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram