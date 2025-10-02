Кадыров рассказал о полноправных хозяевах Чечни, которые всегда добиваются "того, что нужно нашему народу"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заверил, что город Грозный не будет переименован. По его словам, названия Наурская (переименована в Невре), Шелковская (переименована в Терек) и Серноводское (переименована в Серноводск) "абсолютно не подходят созданным нами городам", а должны подходить, чтобы "воспитывать детей патриотами с чувством собственного достоинства". Также Кадыров заявил
о чеченском народе как о полноправном хозяине Чечни, который всегда добивается своего:
"Мы полноправные хозяева этой земли и отвечаем за свой народ. Мы всегда добивались того, что нужно нашему народу и будем этого добиваться впредь, и это все знают".
Кадыров обрушился с критикой на генерала и депутата Госдумы Владимира Шаманова, который выступил против переименований русских казачьих станиц. Кадыров предложил
ему "встать на колени и просить прощения у чеченского народа" (Шаманов в апреле-июле 1996 года командовал российскими войсками в Чечне), также выразив мнение
, что его надо "отправить под трибунал", и что Чечне завидуют из-за её первенства в различных сферах.
Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев возразил Шаманову
, что русскоязычное население из Чечни не вышвыривали, а "Ельцин привёл туда Дудаева".