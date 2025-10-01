 

Глава OpenAI сказал, что ИИ может захватить контроль над миром, а Герман Греф заявил, что он решит проблемы человечества

Глава американской технологической корпорации OpenAI (владелец Чата ГПТ) Сэм Альтман предположил, что ИИ "более или менее случайно" захватит контроль над миром. Но могут быть и другие пути: ИИ может подчинить себе людей, имеющих власть, и (или) начать жить собственной жизнью. Говоря о нейросети Чат ГПТ, Альтман отметил, что скоро число пользователей увеличится до миллиардов. "Люди всё больше полагаются на его ответы - для принятия важных решений в жизни, на работе, во всём", - подчеркнул он. По его мнению, большинство людей предпочтут следовать советам искусственного интеллекта, а это приведёт к потере контроля над ситуацией.
 
Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует появление на горизонте 10 лет искусственного суперинтеллекта, который решит нерешаемые проблемы человечества, но заменит, по мнению Грефа, не образованных людей, а самые неквалифицированные профессии.
"Физический искусственный интеллект - это то, куда идет всё. Мы также видим, что через 2-3 года роботы будут спокойно не только ходить в качестве машин с пылесосами, но и физически смогут подметать улицы, готовить еду и так далее". 
"Это гигантский вызов для нас, как мы будем с ним сосуществовать, как мы будем им управлять", - порассуждал Греф.

Уже более трети врачей Московской области используют ИИ.

Создана и представлена публике первая ИИ-актриса, которой физически не существует, но агентства хотят подписывать с ней контракты, потому что это "бюджетно".

Министр науки и просвещения РФ Валерий Фальков заявил, что «Мы во все образовательные программы подготовки студентов независимо от будущей профессии включили специальные модули, посвященные искусственному интеллекту. Неважно, вы будущий биолог, юрист, физик, химик, журналист - вы должны понимать, как можно использовать ИИ в своей деятельности».

43% использующих ИИ россиян признались, что выдают его результаты за свои.

В Албании ИИ назначен министром.

В Японии ИИ возглавил политическую партию.

 

