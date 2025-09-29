Россияне стали оставлять после себя больше мусора

Россияне стали больше мусорить — по итогам 2024 года (по данным Росприроднадзора) среднестатистический житель страны оставил после себя на 3 килограмма больше бытовых отходов, чем годом ранее. В целом за год россияне образовали 47,5 миллиона тонн бытовых отходов (на 396 тысячи тонн больше, чем в 2023-м). При этом оборот розничной торговли увеличился на 7,2 процента.

В регионах количество мусора на одного человека может отличаться в четыре раза. Больше всего отходов на душу населения приходится в Магаданской области — 650,8 килограмма в год. За ней следуют Калининградская область (507,8 килограмма на жителя), Чукотский автономный округ (458,5 килограмма), Рязанская область (454,1 килограмма), Крым (441,4 килограмма), Московская агломерация (440,2 килограмма), Воронежская область (430,5 килограмма), Ямало-Ненецкий автономный округ (428,9 килограмма), Сахалинская область (422,1 килограмма) и Калужская область (416,9 килограмма).

Меньше всего мусорят жители Бурятии — там на одного человека приходится 151,2 килограмма отходов в год.