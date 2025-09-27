не видит отступления США от курса на честный и открытый диалог, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Мы не видим какого-либо отхода Соединенных Штатов от курса на проведения открытого, честного диалога с Российской Федерацией", - сказал он, в то же время назвав "политической слепотой и полным непониманием того, что происходит" расчёт на возвращение Украины к границам 2022 года. (Несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп высказал мнение , что Украина может вернуть все утраченные территории и, возможно, "пойти дальше", чему будет способствовать американское оружие , получаемое ею от стран блока НАТО.)

