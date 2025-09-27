 

Лавров не видит у США отхода от курса на честный диалог

РФ не видит отступления США от курса на честный и открытый диалог, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. "Мы не видим какого-либо отхода Соединенных Штатов от курса на проведения открытого, честного диалога с Российской Федерацией", - сказал он, в то же время назвав "политической слепотой и полным непониманием того, что происходит" расчёт на возвращение Украины к границам 2022 года. (Несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Украина может вернуть все утраченные территории и, возможно, "пойти дальше", чему будет способствовать американское оружие, получаемое ею от стран блока НАТО.)
По мнению Лаврова, подобные заявления Трампа - это "приёмы публичной дипломатии", а Трамп искренне заинтересован в устранении первопричин конфликта на Украине, но вот у Киева и "его европейских спонсоров" не просматривается "осознания остроты момента и готовности договариваться по-честному" и они "висят на руках" у американского президента.
Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что вопрос демилитаризации Украины остаётся на повестке дня. 
