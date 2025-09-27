Россиянина заставили признать вину за фразу с ЧМ по футболу, но потом оправдали

В Волгограде суд оправдал россиянина Андрея Морозова, которого обвинили в разжигании вражды и оскорблении власти из-за видеоролика. Ролик снят в 2018 году во время Чемпионата мира по футболу, проходившего в России. На нем видно, как бразильский болельщик восклицает: «Россия — чемпион! Россия — ******* [круто], братан!». За публикацию Морозовым видео в своих соцсетях на него составили протоколы по двум административным статьям и добились того, что он признал за собой какую-то вину. Однако суд, изучив опубликованные им кадры, не нашел в действиях обвиняемого признаков правонарушений и счёл, что фраза бразильца не оскорбляет Россию и не разжигает вражду.

В Марий Эл наказали приехавшего из Белоруссии Кирилла Войтовича, который переписывался в мессенджере с другим пользователем, который предложил ему похрюкать. В ответ Войтович написал "Слава Украине" (фраза внесена Минюстом РФ в перечень нацистских символов и лозунгов) и изобразил при помощи сочетания букв «УИ УИИИИ» визг поросенка. По словам Войтовича, он написал лозунг не в целях восхваления Украины, а чтобы принизить высказывание оппонента, которого он счел украинцем. Однако суд привлёк его к административной ответственности по статье о демонстрации нацистской атрибутики и оштрафовал на тысячу рублей.