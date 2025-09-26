 

70% российских компаний не смогли окупить вложения в ИИ

 

Исследование, проведённое консалтинговой компанией "Триада Партнерс", говорит о том, что примерно 70 % российских предприятий пока не смогли окупить инвестиции в ИИ, несмотря на то что они были сделаны несколько лет назад.

 
 

Аналитики изучили данные по использованию технологий ИИ крупными и средними предприятиями на российском рынке в сегментах горной добычи, металлургии, добычи нефти и строительной отрасли. Предполагается, что срок окупаемости ИИ-проектов - 2-3 года, но по прошествии этого времени многие предприятия по-прежнему не могут компенсировать понесённые затраты. Стоимость готовых ИИ-решений, включая модель и поддержку, при заказе у сторонних разработчиков может исчисляться десятками и сотнями миллионов рублей. Причём условия соглашения зачастую предполагают, что клиент должен делиться с разработчиком своими данными, что вызывает опасения в плане безопасности. 

Не лучше обстоят дела и в международном масштабе. Согласно отчёту Bain Global Technology Report, к 2030 году компаниям в сфере ИИ потребуется $2 трлн совокупной годовой выручки для покрытия затрат на вычислительные мощности, необходимые для удовлетворения прогнозируемого спроса. Но их выручка, вероятно, будет на $800 млрд меньше этой суммы, т.е. расходы ИИ-отрасли на 800 миллиардов превысят её доходы. Тем не менее, участники отрасли пренебрегают этим, потому что во главу угла ставится рост, а не прибыль.

"Файненшл Таймс", изучив квартальные отчёты крупнейших американских корпораций, пришла к выводу, что они вливают деньги в ИИ, даже не понимая, зачем им это нужно.

