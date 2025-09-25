В Еврокомиссии заявили, что будущая европейская "антидроновая стена" - это не только щит, но и меч

Будущая "антидроновая стена" ЕС будет являть собой "не только щит, но и меч", заявил официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье: "Когда я говорю о двух сторонах проекта, действительно, прежде всего это щит. Следует обнаруживать то, что прилетает. И, кроме того, нужен меч,.. чтобы быть уверенными, что мы можем контратаковать или, в любом случае, устранить угрозы, нависшие над Европейским союзом".
Ренье подчеркнул, что поэтому так важно "полностью ассоциировать" Украину:
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал выдать Украине "беспроцентный кредит" на 140 миллиардов евро за счёт замороженных активов РФ; "этот кредит будет погашен только после того, как Россия возместит Украине ущерб, причинённый ею во время этой войны", сказал Мерц.