 

В Еврокомиссии заявили, что будущая европейская "антидроновая стена" - это не только щит, но и меч

 

Будущая "антидроновая стена" ЕС будет являть собой "не только щит, но и меч", заявил официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье: "Когда я говорю о двух сторонах проекта, действительно, прежде всего это щит. Следует обнаруживать то, что прилетает. И, кроме того, нужен меч,.. чтобы быть уверенными, что мы можем контратаковать или, в любом случае, устранить угрозы, нависшие над Европейским союзом".

Ренье подчеркнул, что поэтому так важно "полностью ассоциировать" Украину:

"Мы в курсе того, что Украина обладает огромными и передовыми возможностями в том, что касается обнаружения дронов и защиты от них. По этой причине Украина полностью ассоциирована в наши оборонные программы, она полностью включена в SAFE (Security Action for Europe, совместную программу оборонных инвестиций ЕС) и будет завтра участвовать в совещании, потому что мы как раз хотим услышать позицию Украины и каковы сегодня ее возможности. И посмотрим, можно ли нам воспользоваться её опытом или нет".

 

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал выдать Украине "беспроцентный кредит" на 140 миллиардов евро за счёт замороженных активов РФ; "этот кредит будет погашен только после того, как Россия возместит Украине ущерб, причинённый ею во время этой войны", сказал Мерц.

