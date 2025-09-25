ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской, Курской, Брянской, Херсонской областях

В Новой Таволжанке Белгородской области дрон ВСУ сбросил взрывчатку на частный жилой дом, находящийся там мужчина погиб
, дом сгорел.
Во время полевых работ между деревнями Большегнеушево и Поповка в Курской области украинский БПЛА нанёс удар по автомобилю, в котором находился пятидесятиоднолетний мужчина, он ранен. Также ранена шестидесятилетняя жительница Рыжёвки Рыльского района. Беспилотник ВСУ атаковал Курскую АЭС-2 в Курчатове, осколками посечено одно из строений.
Из РСЗО "Град" украинцы ударили по брянскому посёлку Белая Берёзка, есть раненые
, в том числе ребёнок.
Ранен
мужчина 1982 г.р. в Бехтерах Херсонской области, в Железном Порту повреждён автомобиль скорой помощи. Ранена
женщина 1959 г.р. в Каирах.
В Белореченском районе Краснодарского края из-за атаки БПЛА загорелось
крупное предприятие, эвакуированы 140 сотрудников.