Максим Сырников рассказал об удивительных событиях на кулинарном конкурсе "Росатома"

Ресторатор, телеведущий, исследователь русской кухни Максим Сырников рассказал , как в тверской Удомле прошёл кулинарный конкурс, в ходе которого присуждались два миллиона рублей на развитие местной кухни (из средств "Росатома"). Сырников был одним из участников жюри этого конкурса и отметил несоответствие заявленных целей и результата:

...Одним из основных критериев выбора должна быть так называемая локальность. То есть добротный местный продукт. Но беда в том, что на весь город – пару доставок суши-бургеров, бургерная, да всего один ресторанчик при гостинице. (...) Гостиница и ресторан принадлежат дочернему предприятию Росатома. На конкурс они представили штрули. Кто не знает: штрули это немецкое блюдо, похоже разом на мучные клёцки и на толстую лапшу. Для локальности в них были добавлены лисички. Второй конкурсант – удомельская доставка суши и бургеров «Огни Токио». Небольшое семейное предприятие, очень симпатичные ребята. На локальность, как я понял, и не претендуют.

Третий – тоже семья, молодая пара. Точнее – не пара, их уже почти трое. Хозяйка заведения представляла свой проект, находясь под бременем не одного лишь волнения. Пара взяла себе в пользование полуостров на Волге в четыре гектара, они разводят в садках несколько видов осетровых, много другой рыбы. У них небольшое стадо коз, научились делать неплохой сыр. Рыбу сами солят, коптят, готовят из неё вкусные блюда. И угощают гостей. Мало того – начали развивать туризм, построили несколько гостевых домиков прямо у воды.

Неудивительно, что именно за них проголосовали приглашенные члены жюри – шеф-повар из Москвы и ресторатор из Твери. И я. Другие члены: организатор конкурса - женщина-«бизмесмен» из Москвы и три удомельские дамы, как я понял - сотрудницы ещё одной «дочки» удомельского Росатома, они высказали своё суждение. Суждение о том, что семья эта какая-то неправильная. Особенно мне понравился аргумент: «Вот она миллионы возьмёт, а потом с ними в декрет уйдёт!». То есть люди уже вложили свои собственные миллионы, осушили никому доселе не нужные болота, построили на них угодья, наладили производство. А теперь вдруг, получив приз от Росатома – убегут со всех ног. В декрет.

Но в итоге – жюри в полном составе присудило два миллиона именно им. Поладили.

Я уже собрался ехать восвояси, но всё-таки решил дождаться награждения. На награждении московская дама, бизнесмен, нанятая Росатомом организовать конкурс, объявила – приз по решению жюри достаётся ресторану при гостинице.

Мы с тверским ресторатором и московским шефом буквально дар речи потеряли. Оказывается, всё это время нас просто, как говорил Штирлиц, держали за болвана в старом польском преферансе. А счастливые обладатели денежного приза обнимались с дамами из жюри, им было хорошо и весело.

Кстати. Конкурс этот не только удомельский. Он будет проводиться во всех «городах Росатома», коих более десяти. С теми же организаторами. И теми же миллионами "на развитие". У меня, собственно, к организаторам вопросов никаких, разве что риторические. Но к самому Росатому, точнее к его менеджерам есть один вопрос. Зачем вам этот позор? Ведь не только себя компрометируете…