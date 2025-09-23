 

В Омске женщину оштрафовали за комментарий о мигрантах; на Урале мигрантка, убившая девочку, может избежать наказания

Жительница Омска написала в сети комментарий о гонениях этнических русских в Средней Азии после распада Советского Союза (об убийствах русских в Таджикистане можно почитать, например, здесь). В этой связи она заявила о неблагодарности жителей этого региона, приезжающих в Россию, и предположила, что их «гнать их всех надо к себе в аулы, пусть там плодятся». Суд усмотрел в высказывании женщины признаки противоправного деяния и назначил ей штраф в размере пяти тысяч рублей.
Телеграм-канал "Многонационал" публикует комментарии мигрантов к опросу, участники которого в основном отмечали своё отрицательное отношение к притоку мигрантов в Россию. "Многонационал" отмечает, что это оскорбительные и вызывающие комментарии.
При этом, по информации МВД, около 670 тыс. человек находятся на территории России незаконно, треть из них - женщины и дети. 
Под Рязанью лишили гражданства нового россиянина из Средней Азии, изнасиловавшего малолетнюю падчерицу.
 
Мигрантка, убившая тринадцатилетнюю девочку в Первоуральске, может избежать наказания. Женщина убила девочку, когда та заметила, как мигрантка рылась в сумке её матери (вероятно, с целью кражи). Тем не менее, "эксперты предполагают", что "женщина страдала временным психическим расстройством и не отдавала отчет своим действиям".

