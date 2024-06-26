 

В Генпрокуратуре рассказали о создающих анклавы мигрантах и угрозе российской идентичности

Ежегодно в Россию въезжает около 15 млн иностранцев, с основном из Средней Азии. Прокурор управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры РФ Дмитрий Вагурин так охарактеризовал приезжающих:

"В последние годы состав приезжающих кардинально изменился, большая часть мигрантов прибывает из соседних республик Средней Азии. Огромное число мигрантов, ежегодно это плюс-минус 15 млн человек, в основном трудовые мигранты с соответствующим уровнем образования и культуры, многие из них не владеют даже минимальным уровнем русского языка, потому что с развалом СССР у них на родине перестали его изучать (...) с изменением состава прибывающих стало понятно, что многие не хотят соблюдать местные законы и нормы поведения, демонстративно несут свою культуру, неуважительно относятся к местному населению".

"Мигранты, по сути, создают анклавы, захватывают сферы бизнеса, в конечном итоге наносится ущерб не только экономике страны, мы теряем идентичность", - подчеркнул Вагурин.


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APN.ru