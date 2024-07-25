В Дагестане покончила жизнь самоубийством женщина, которую принуждали носить хиджаб

По информации
телеграм-канала "Многонационал", в Дагестане повесилась мать двоих детей, которую насильно заставляли носить хиджаб.
У женщины было двое сыновей, которые играли во дворе в момент её самоубийства. "Зайдя домой, старший увидел мать в петле на кухне". Как сообщают местные паблики, у супругов были "сильные разногласия" насчёт хиджаба, женщина не хотела его носить.
"Многонационал" отмечает:
Плохо, что государство практически никак не защищает таких людей, хотя в Конституции у нас прописана свобода совести (...) Будет ли возбуждено дело за доведение до самоубийства?