 

В Дагестане покончила жизнь самоубийством женщина, которую принуждали носить хиджаб

По информации телеграм-канала "Многонационал", в Дагестане повесилась мать двоих детей, которую насильно заставляли носить хиджаб.
У женщины было двое сыновей, которые играли во дворе в момент её самоубийства. "Зайдя домой, старший увидел мать в петле на кухне". Как сообщают местные паблики, у супругов были "сильные разногласия" насчёт хиджаба, женщина не хотела его носить.
"Многонационал" отмечает:
Плохо, что государство практически никак не защищает таких людей, хотя в Конституции у нас прописана свобода совести (...) Будет ли возбуждено дело за доведение до самоубийства?

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