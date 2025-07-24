Под Москвой мигранты убили русского мужчину, студенты-иностранцы жгли релейные шкафы по заказу украинцев

Столичные следователи возбудили уголовное дело о незаконной миграции
после пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве. В результате этого пожара погиб один человек и девять госпитализированы.
Дело об организации нелегальной миграции и непредумышленном уничтожении мигрантами Хабаровского краевого академического музыкального театра передано в суд. Ущерб превысил 980 млн рублей
.
В Евпатории, предположительно
, мигрант напал с "розочкой" на молодого человека из-за внешнего вида и тот, обороняясь, его зарезал.
Трое уроженцев Киргизии и Казахстана, студенты Орловского техникума технологии и предпринимательства имени В. А. Русанова, жгли релейные шкафы
по заказу кураторов с Украины.
В Петербурге и Ленобласти полиция в ходе рейда среди сотрудников служб доставки выявила почти 900 иностранцев-нелегалов
, из которых 228 человек подлежат выдворению из России.