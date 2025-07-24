 

Под Москвой мигранты убили русского мужчину, студенты-иностранцы жгли релейные шкафы по заказу украинцев

В подмосковном Щёлкове нелегальные мигранты из Узбекистана до смерти забили русского глухонемого, беженца из Грозного, у него остался одиннадцатилетний сын.
Столичные следователи возбудили уголовное дело о незаконной миграции после пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве. В результате этого пожара погиб один человек и девять госпитализированы.
Дело об организации нелегальной миграции и непредумышленном уничтожении мигрантами Хабаровского краевого академического музыкального театра передано в суд. Ущерб превысил 980 млн рублей.
В Евпатории, предположительно, мигрант напал с "розочкой" на молодого человека из-за внешнего вида и тот, обороняясь, его зарезал.
Трое уроженцев Киргизии и Казахстана, студенты Орловского техникума технологии и предпринимательства имени В. А. Русанова, жгли релейные шкафы по заказу кураторов с Украины. 
В Петербурге и Ленобласти полиция в ходе рейда среди сотрудников служб доставки выявила почти 900 иностранцев-нелегалов, из которых 228 человек подлежат выдворению из России. 

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