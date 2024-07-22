В Пермском крае, Ленобласти, Уфе и Москве мигранты напали на женщин; в 2023-м году только 28% мигрантов приехали в РФ для работы.

В Пермском крае пьяные мигранты из Узбекистана избили
женщину и хотели изнасиловать, её спас прохожий. Один из мигрантов заявил избиваемой женщине, что раньше уже расправился таким образом с ещё одной.
В Кингисеппе Ленинградской области мигрант из Казахстана изнасиловал
российскую пенсионерку.
В Уфе два мигранта из Узбекистана оскорбляли
и облили маслом официантку, а также угрожали ей.
В Москве мигрант из Киргизии трижды ударил ножом
жену и убежал, испугавшись прохожих.
Также в Москве в автосервисе нашли мигранта с 4,5 килограммами героина
и ещё 12 нелегальных мигрантов.
В Москве мигрант из Узбекистана на самокате сбил
маленькую девочку и её няню, они получили множество травм.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился проверить, на каком основании было в 2022 году в Самаре прекращено
уголовное дело против мигранта, который в 2024-м году напал на депутата Матвеева. Если бы мигрант был тогда осуждён, он бы не смог получить гражданство РФ.
В Армавире следователь Самвел Мирижанов, предположительно, покрывал убийцу
участника СВО Олега Рябчикова Альберта Пилосяна. Заведено уголовное дело.
По данным Росстата, в 2023 году только 28%
мигрантов приехали в РФ для работы, остальные - "по причинам личного, семейного характера".