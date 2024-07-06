 

В Москве иностранцы совершили 103 преступления против детей за полгода

103 преступления совершили иностранные граждане в отношении несовершеннолетних в Москве в первом полугодии 2024 года. Это на 87,3% больше, чем за первое полугодие 2023 года. Возбуждено 93 уголовных дела в отношении 54 человек. Чаще всего преступления против детей и подростков совершали граждане Узбекистана (21), Таджикистана (17), Азербайджана (7), Киргизии (5).

Больше всего уголовных дел по преступлениям против несовершеннолетних возбуждено по статье 132 УК – «Насильственные действия сексуального характера». По восемь таких преступлений совершили граждане Таджикистана и Узбекистана, три – граждане Киргизии. 15 дел возбуждено по статье «развратные действия». 9 таких преступлений совершили граждане Узбекистана, 4 - Таджикистана.

 

В Екатеринбурге мигрант из Средней Азии пытался затащить местную тринадцатилетнюю девочку в машину, её отбили подруги, прохожие, затем приехала полиция. Мигрант сопротивлялся задержанию.
 
Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил у себя в телеграме опрос, поддерживают ли граждане РФ введение конфискации имущества за организацию незаконной миграции. 96% поддерживают такую меру.
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