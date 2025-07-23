 

ИИ привёл к росту энергопотребления в США, администрация Трампа уничтожает программы наблюдения за изменением климата

Развитие искусственного интеллекта уже привело к значительному росту цен на энергоснабжение в Соединенных Штатах, сообщила "Файненшл Таймс" со ссылкой на американского оператора сетей PJM, обслуживающего 13 штатов, в том числе крупнейший в мире кластер центров обработки данных Data Center Alley, а также Вашингтон. По его информации, стоимость энергопоставок вырастет на 22% по сравнению с 2024 годом. 

Стоимость обеспечения электроэнергией на крупнейшем в Америке рынке достигнет "рекордно высокого уровня из-за растущего спроса со стороны центров обработки данных с ИИ и задержек в строительстве новых электростанций, повышая цены на энергоносители для потребителей", говорится в публикации. Согласно данным американского министерства труда, цены на электроэнергию в стране уже выросли за прошедший год на 5,6%. 

Североамериканская организация по надежности электроснабжения (NERC) в декабре 2024 года выпустила доклад, согласно которому электросети США и Канады столкнутся с огромной нагрузкой из-за майнинга и ИИ, в ближайшие 10 лет прогнозируется "огромный рост нагрузки на системы массового электроснабжения как в зимний, так и в летний период".

 

В то же время администрация президента США Дональда Трампа прилагает усилия для сокрытия влияния растущего энергопотребления на окружающую среду. Предложенный администрацией проект бюджета содержит ряд положений, которые уничтожают все климатические инициативы по сдерживанию роста парникового эффекта. Прежде всего, бюджет положит конец основам климатологии — станциям по непрерывному слежению за концентрацией CO₂ в атмосфере Земли, которые работают с 1958 года. Также Агентство по охране окружающей среды США (EPA) объявило, что оно «пересматривает» свою «обременительную» Программу отчетности по парниковым газам (GHGRP), которая требует от крупных промышленных источников парниковых газов отчитываться о своих выбросах. Новое руководство EPA пообещало, что «администрация Трампа не пожертвует национальным процветанием, энергетической безопасностью и свободой нашего народа ради программы, которая душит нашу промышленность, нашу мобильность и наш потребительский выбор, принося при этом пользу нашим противникам за рубежом».

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