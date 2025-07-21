 

Раннее получение смартфона оказалось связано с суицидальными мыслями и агрессией

 

Анализ данных более чем ста тысяч человек в возрасте от 18 до 24 лет по всему миру показал: те, кто получил первый телефон в 12 лет или раньше, чаще сообщают о суицидальных мыслях, агрессии, утрате чувства реальности, низкой самооценке и слабой эмоциональной устойчивости; особенно часто это проявляется у девушек. Результаты исследования опубликованы в Journal of Human Development and Capabilities. Чем младше возраст получения первого смартфона, тем ниже общий индекс психического здоровья в взрослом возрасте.

Масштабы возможного вреда требуют предосторожностей, аналогичных ограничениям на табак и алкоголь. Сокращение времени, проведенного онлайн, положительно влияет на когнитивные функции и эмоциональное состояние. Временный отказ от социальных сетей улучшал качество сна, снижал уровень тревожности и помогал восстанавливать способность к сосредоточению.

 
Ранее американский Исследовательский центр Пью опубликовал данные опроса, согласно которому почти каждый второй американский подросток 13-17 лет (44% мальчиков и 47% девочек) почти постоянно находится в интернете; смартфон в этом возрасте есть у 95% подростков.  
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