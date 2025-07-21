Раннее получение смартфона оказалось связано с суицидальными мыслями и агрессией

Анализ данных более чем ста тысяч человек в возрасте от 18 до 24 лет по всему миру показал: те, кто получил первый телефон в 12 лет или раньше, чаще сообщают о суицидальных мыслях, агрессии, утрате чувства реальности, низкой самооценке и слабой эмоциональной устойчивости; особенно часто это проявляется у девушек. Результаты исследования опубликованы в Journal of Human Development and Capabilities. Чем младше возраст получения первого смартфона, тем ниже общий индекс психического здоровья в взрослом возрасте.

Масштабы возможного вреда требуют предосторожностей, аналогичных ограничениям на табак и алкоголь. Сокращение времени, проведенного онлайн, положительно влияет на когнитивные функции и эмоциональное состояние. Временный отказ от социальных сетей улучшал качество сна, снижал уровень тревожности и помогал восстанавливать способность к сосредоточению.