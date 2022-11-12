 

Как можно распознать слежку смартфона за владельцем

 

Руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян рассказал, как можно распознать слежку смартфона за владельцем. По его словам, сейчас разработано множество программ, способных передавать конфиденциальную информацию о пользователе смартфона третьим лицам. Выявить их работу можно по нескольким признакам. «К примеру, ваш смартфон стал неожиданно перегреваться, резко вырос объём потребляемого интернет-трафика, телефон значительно быстрее разряжается». Закарян посоветовал набрать команду *#21#, чтобы определить, идет ли какая-либо переадресация с вашего смартфона. С помощью специальных приложений можно понять, не появились ли у вас программы-шпионы. 

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