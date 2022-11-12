Руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян рассказал, как можно распознать слежку смартфона за владельцем. По его словам, сейчас разработано множество программ, способных передавать конфиденциальную информацию о пользователе смартфона третьим лицам. Выявить их работу можно по нескольким признакам. «К примеру, ваш смартфон стал неожиданно перегреваться, резко вырос объём потребляемого интернет-трафика, телефон значительно быстрее разряжается». Закарян посоветовал набрать команду *#21#, чтобы определить, идет ли какая-либо переадресация с вашего смартфона. С помощью специальных приложений можно понять, не появились ли у вас программы-шпионы.