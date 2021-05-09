 

Ключевые факты о рождаемости в США

При начале "пандемии ковида-19" звучали предсказания, что локдауны и "самоизоляция" приведут к всплеску рождаемости. Сегодня уже очевидно, что эти прогнозы не оправдались, и напротив: в целом ряде стран рождаемость снизилась. Мало кто сейчас решается делать далеко заглядывающие в будущее прогнозы. Исследовательский центр Пью (Вашингтон) подготовил обзор тенденций, которые уже существовали в США перед 2020 годом и могут усугубиться впредь:
1) Общий индекс рождаемости уже находился на самой нижней отметке: в 2019 году на тысячу женщин детородного возраста (считается, что это возраст от 15 до 44 лет) приходилось 58,3 родов. Ещё в 2018 году этот показатель был 59,1 родов. В особенности снижение заметно у молодых женщин -- младше 34 лет.
2) Увеличилось число женщин, рожающих в возрасте 40-44 лет, в том числе таких, которые никогда не были замужем. В 2018 году этих женщин стало 59%, в то время как в 1994 году -- только 32%. 
3) Значительно уменьшилось число рожающих подростков: в 2019 году на тысячу девушек в возрасте 15-19 лет приходилось всего 16,7 родов, в то время как ещё в 2008-м году -- 40,2 (а в 1957-м -- 96,3).
4) Рождаемость падает как среди женщин, родившихся в США, так и среди иммигранток, хотя иммигрантки всё ещё рожают чаще, особенно выходцы из стран Латинской Америки.
5) Уровень образования перестал играть большую роль в желании женщины стать матерью. Если раньше связь "больше образования -- меньше родов" прослеживалась чётко, то теперь такое сопоставление менее релевантно. 
 
К этим фактам можно прибавить то обстоятельство, что, согласно опросам, шесть из десяти американцев считают, что аборты должны быть легальными вне зависимости от причин.  
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APN.ru