В США вышло исследование о влиянии смартфонов на семейную жизнь
- 26.07.2023, 23:13,
- Новости
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Американский Институт семейных исследований (The Institute for Family Studies), опросив две тысячи состоящих в браке американцев в возрасте 18-55 лет, пришёл к выводу
, что большая приверженность смартфону ведёт к менее активной сексуальной жизни и проблемам в отношениях. Смартфоны и компьютеры, как оказалось, имеют большее значение для людей с меньшим доходом (44% таких людей говорят, что их супруг "сидит в телефоне" вместо того, чтобы общаться; среди людей с высоким доходом так говорят 31%).
Чёрные предпочитают телефон семейному общению чаще, чем белые (41% и 35% соответственно), молодые пары -- чаще, чем люди в возрасте (44% и 34% соответственно).
Повышенное общение с телефоном ассоциируется у партнёров со страхом развода и меньшим количеством секса.
60% опрошенных признали, что проводят с электронными устройствами больше времени, чем с детьми.