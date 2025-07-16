В России растёт заболеваемость менингококковой инфекцией за счёт мигрантов

В России растёт заболеваемость менингококковой инфекцией. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов сообщил, что эта инфекция поражает обычно детей, но в последние годы заболеваемость в России растет именно за счет взрослых — в первую очередь трудовых мигрантов. При этом летальность у взрослых выше, чем у детей: в среднем — 16%, а в группе людей старше 60 лет — до 30%. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей ЦАО и ЮВАО Москвы Алексей Ртищев указал, что более 50% выявленных в России случаев болезни приходится на Москву.
Впервые заболеваемость среди взрослых на 100 тыс. населения оказалась выше, чем заболеваемость среди детей. «С точки зрения детского населения мы потихоньку справляемся. Но вторая часть проблемы — мигранты — это вопрос риторический,— отметил
Ртищев.— Хотя в хостелах, где были выявлены очаги, проводилась вакцинация. Но миграционные потоки — это меняющиеся группы людей. И вакцинация одной из них не приведет к долгосрочным последствиям». По словам врача, в такой ситуации не стоит ждать положительных изменений.