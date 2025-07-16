В России растёт заболеваемость менингококковой инфекцией за счёт мигрантов

При этом летальность у взрослых выше, чем у детей: в среднем — 16%, а в группе людей старше 60 лет — до 30%. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей ЦАО и ЮВАО Москвы Алексей Ртищев указал, что более 50% выявленных в России случаев болезни приходится на Москву.

В России растёт заболеваемость менингококковой инфекцией. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов сообщил, что эта инфекция поражает обычно детей, но в последние годы заболеваемость в России растет именно за счет взрослых — в первую очередь трудовых мигрантов.Впервые заболеваемость среди взрослых на 100 тыс. населения оказалась выше, чем заболеваемость среди детей. «С точки зрения детского населения мы потихоньку справляемся. Но вторая часть проблемы — мигранты — это вопрос риторический,— отметил Ртищев.— Хотя в хостелах, где были выявлены очаги, проводилась вакцинация. Но миграционные потоки — это меняющиеся группы людей. И вакцинация одной из них не приведет к долгосрочным последствиям». По словам врача, в такой ситуации не стоит ждать положительных изменений.