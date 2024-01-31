В США с 2018 до 2022 года заболеваемость сифилисом выросла на 78,9%, число выявленных случаев достигло 203,5 тысячи за год на всех возможных стадиях болезни. При этом рост заболеваемости врожденным сифилисом среди американцев за пять лет был ещё большим: он составил 183,4 процента.

В то же время сифилиса стало больше и в России. Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии министерства Николай Потекаев объяснил это возвращением в страну мигрантов.

В Британии после ковидорегуляций резко выросло число психических расстройств у детей. В настоящее время каждый девятый британский ребёнок имеет диагноз СДВГ (синдром дефицита внимания с гиперактивностью). Таким образом, 1,6 млн детей теперь классифицируются как инвалиды. Данные Министерства труда и пенсий свидетельствуют о 69-процентном увеличении числа обращений за пособиями по инвалидности для детей за последнее десятилетие (по сравнению с общим десятипроцентным увеличением числа заявителей).