 

В России сравнили наиболее и наименее привитые регионы

В сентябре прошлого года в России было официально зарегистрировано 185 тыс. случаев ковида, в сентябре этого – 598 тыс.; умерли 3,6 тыс. и 24 тыс. человек соответственно. По данным Росстата, от ковида как основной причины смерти в августе прошлого года умерли 4 тыс. и 44 тыс. в этом. 

Если верить данным Росстата, в нынешнем году заболеваемость ковидом, смертность и летальность ковида увеличились, причём смертность -- многократно. 

При этом к началу сентября было вакцинировано 44 млн человек (из них 37 млн дважды), в то время как год назад вакцинация ещё не началась. 44 млн – это 30% населения России, без учёта детей -- 38%. Однако есть регионы, где уровень вакцинации выше, и их уже сейчас можно сравнить с наименее вакцинированными.

Доля вакцинированного населения по регионам РФ сегодня варьируется от 17% в Дагестане до 66% в Чечне.

В десятке наименее вакцинированных регионов (см. график), где вакцинировано всего 17-29% взрослых, заболеваемость составила 3,6 случаев на тысячу жителей. В десятке наиболее вакцинированных регионов, где вакцинировано 44-66% взрослых, заболеваемость составила 4,1 случаев на тысячу жителей. 

В регионах с самой низкой и самой высокой ковидной смертностью доля привитых различается не очень значительно: 34% и 39%. Эта небольшая разница ещё сглаживается тем, что в наиболее привитых регионах общая смертность на 45% больше, чем в среднем в прошлые годы, в наименее привитых -- на 43% больше.  В регионах с наименьшим ростом общей смертности привитых даже меньше (39%), чем в регионах с наибольшим ростом смертности (43%), хотя и эту разницу трудно считать значительной. Наиболее привитые от ковида Чечня и Чукотка успешны по уменьшению ковидной смертности, однако в числе лидеров по общей смертности. Впрочем, то же касается Дагестана, где привиты всего 17%.

Резюмируя, можно сказать, что чёткой положительной или отрицательной связи вакцинации со смертностью по регионам установить не удаётся
 

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